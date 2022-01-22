В США призвали исключить Россию из ОБСЕ из-за Украины

Бывший посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор призвал исключить Россию и «ее сателлита Белоруссию» из организации из-за ситуации, связанной с Украиной. Об этом он написал в статье изданию Foreign Policy.

Гилмор считает, что если эти меры не будут предприняты, то Вашингтону нужно будет прекратить финансирование ОБСЕ. «Следует принять меры по исключению России из всех международных организаций, начиная с ОБСЕ. ОБСЕ поддерживает принципы Хельсинских соглашений, среди них — принцип, согласно которому ни одна страна не нападет на другую через признанные границы», — сказано в статье.

Гилмор также заметил, что даже Швеция и Финляндия, которые обычно придерживаются нейтральной позиции, теперь осознают, что им грозит подчинение другому государству. Он подчеркнул, что Америке пора агрессивно вербовать эти две страны в НАТО.

Ранее власти США обвинили Россию в стремлении свергнуть украинское правительство. По словам госсекретаря страны Энтони Блинкена, у России есть планы по дестабилизации военных, административных и дипломатических средств Украины. Об этом он заявил на пресс-конференции по результатам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в Женеве.

