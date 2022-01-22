Россия и Белоруссия отработают отражение террористической угрозы из-за рубежа

Российские и белорусские на совместных учениях «Союзная решимость — 2022» отработают отражение внезапного нападения террористов, поддерживаемых из-за рубежа. Об этом рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

При этом подразделения сил специальных операций будут использовать опыт, полученный ими в ходе недавней миротворческой миссии стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане, отметил он. В частности, речь идет об оперативной переброске и концентрации сил, а также охране и обороне особо важных объектов.

По мнению президента Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова, подобные маневры также могут стать сильной поддержкой для России на переговорах с НАТО. Политолог пояснил, что в ходе учений будет показано, что российские войска могут быстро развернуться на границе.

Как отмечает издание, для учений с Дальнего Востока в Белоруссию впервые доставят по железной дороге два дивизиона зенитных ракетных систем С-400 и дивизион «Панцирь-С». Это позволит определить, насколько готова к таким перевозкам транспортная инфраструктура.

Ранее сообщалось, что российские войска уже начали прибывать в Белоруссию для запланированной проверки сил реагирования Союзного государства. Проверка сил будет состоять из двух этапов, первый из которых продлится до 9 февраля. До этого времени российские войска будут прибывать, разгружаться и выдвигаться в район выполнения задач.

Второй этап включает в себя учения «Союзная решимость — 2022» и пройдет с 10 по 20 февраля. Как пояснил президент Белоруссии Александр Лукашенко, военные отработают сценарии противостояния с силами со стороны Польши, Прибалтики и Украины.