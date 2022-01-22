Аналитики предсказали россиянам повышение ипотечных ставок

Аналитик управления торговых операций на российском фондовым рынке «Фридом Финанс» Александр Осин предсказал россиянам рост ипотечных ставок в 2022 году. Его слова передает РИА Недвижимость.

По словам Осина, ставки по ипотеке в России могут достичь своего максимума в 16 процентов, поскольку расчетный базовый справедливый уровень ключевой ставки Центробанка на 2022 год будет в районе 8-11 процентов годовых. Он считает, что это может произойти уже в середине года.

Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова заявила, что ипотечные ставки ждет повышение до 13 процентов, но к концу действующего квартала они не превысят 12. Ставки останутся на уровне 10,5-11,5 процента, если не случится геополитических и экономических шоков, считает эксперт.

Ранее сообщалось, что в России нашли способ снизить стоимость ипотеки. Так, единому институту развития в жилищной сфере «Дом.РФ» откроют доступ к кредитным историям заемщиков для оценки их надежности. Таким образом банки смогут снижать ставки по ипотеке для проверенных заемщиков.