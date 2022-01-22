На Украине заявили о создании мессенджера для военных

На Украине разрабатывают собственный мессенджер, который впоследствии могут предложить военнослужащим. Об этом в интервью журналу «Forbes Украина» заявил глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь.

По его словам, сейчас мессенджер под названием «Розмова» («Разговор»), который создавали программисты из разных регионов страны, находится на стадии тестирования. Приложение предстоит проверить на уровень защищенности, после чего будет принято решение, предложат ли его военным для использования.

Глава Госспецсвязи Украины пояснил, что украинским военнослужащим не рекомендуется пользоваться такими программами, как WhatsApp или Telegram, вместо этого им предлагается аналог швейцарских разработчиков Threema, ставший популярным несколько лет назад.

«Пока что это только рекомендация, ведь сложно проследить, кто какие приложения скачивает, а заставлять военных пользоваться иностранной программой, несертифицированной на Украине, нельзя», — подчеркнул Щиголь.

Ранее сообщалось, что в компьютерных системах ряда госучреждений Украины нашли вредоносное программное обеспечение, замаскированное под программы-вымогатели. Сообщалось, что в случае активации ПО может вывести из строя зараженную компьютерную систему.