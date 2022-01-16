В компьютерных системах госучреждений Украины нашли вредоносное ПО

В компьютерных системах ряда госучреждений Украины нашли вредоносное программное обеспечение (ПО), замаскированное под программы-вымогатели. Об этом рассказали представители компании Microsoft, передает РИА Новости.

«Сегодня мы сообщаем, что обнаружили деструктивное вредоносное ПО в системах, принадлежащих ряду украинских правительственных учреждений и организаций, которые тесно работают с правительством Украины», — заявили в Microsoft. Отмечается, что в случае активации ПО может вывести из строя зараженную компьютерную систему.

На данный момент устанавливается, кто может нести ответственность за заражение компьютеров. В Microsoft не выявили существенного сходства между уникальными характеристиками группировки киберпреступников, стоящей за этими атаками, и группировками, которые обычно отслеживаются компанией.

14 января ФСБ объявила о разгроме хакерской группировки REvil, рассылавшей вирусы для вымогания денег. Деятельность преступного сообщества была пресечена после обращения властей США. В Вашингтоне рассказали о причастности лидера группировки к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных компаний с помощью внедрения вредоносного ПО.