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В компьютерных системах госучреждений Украины нашли вредоносное ПО

Microsoft обнаружила вредоносное ПО в компьютерных системах украинских госучреждений

Фото: Steve Marcus / Reuters

В компьютерных системах ряда госучреждений Украины нашли вредоносное программное обеспечение (ПО), замаскированное под программы-вымогатели. Об этом рассказали представители компании Microsoft, передает РИА Новости.

«Сегодня мы сообщаем, что обнаружили деструктивное вредоносное ПО в системах, принадлежащих ряду украинских правительственных учреждений и организаций, которые тесно работают с правительством Украины», — заявили в Microsoft. Отмечается, что в случае активации ПО может вывести из строя зараженную компьютерную систему.

На данный момент устанавливается, кто может нести ответственность за заражение компьютеров. В Microsoft не выявили существенного сходства между уникальными характеристиками группировки киберпреступников, стоящей за этими атаками, и группировками, которые обычно отслеживаются компанией.

14 января ФСБ объявила о разгроме хакерской группировки REvil, рассылавшей вирусы для вымогания денег. Деятельность преступного сообщества была пресечена после обращения властей США. В Вашингтоне рассказали о причастности лидера группировки к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных компаний с помощью внедрения вредоносного ПО.

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Екатерина Андреева
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