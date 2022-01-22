Биткоин рухнул до полугодового минимума

Курс биткоина рухнул ниже 35 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные CoinGecko.

Последний раз криптовалюта имела такие показатели полгода назад — данный минимум был зафиксирован в июле 2021 года. По состоянию на 13:12 по московскому времени криптовалюта торговалась на уровне 34,161 тысячи долларов. Биткоин в последнее время сильно зависит от колебаний акций технологических компаний, отмечают эксперты Bloomberg.

Ранее российский Центробанк подготовил доклад, в котором выступил за полный запрет в стране майнинга и сделок с криптовалютами. Регулятор настаивает, что такие активы влекут за собой значительные риски для российского финансового рынка.

ЦБ утверждает, что россияне могут потерять вложения, сама криптовалюта похожа на пирамиды, так как зависит от информационного фона, а биржи «нередко становятся объектами хакерских атак». Регулятор также считает, что криптовалюты опасны для рубля.