Испанские политики отказались отправлять корабли и военных в Черное море

В Испании девять партий в своем совместном манифесте выступили против отправки кораблей королевства в Черное море в рамках миссии НАТО и отказались размещать истребители в Болгарии. Документ был распространен в ночь на субботу в Twitter-аккаунте левой политической силы Podemos, входящей в состав коалиционного правительства Испании.

В манифесте испанских политиков говорится об обеспокоенности ростом напряженности между Россией и США из-за ситуации вокруг Украины.

«Мы полностью отвергаем любую угрозу или военную агрессию против суверенного государства, а также отправку войск в Черное море и Болгарию в рамках НАТО», — говорится в документе.

Партии отмечают, что данный конфликт может быть урегулирован только путем диалога.

Манифест стал ответом на решении министра обороны Испании Маргариты Роблес ускорить отправку двух кораблей в рамках миссии НАТО в Черное море.

Ранее сообщалось, что на Украину в рамках американской военной помощи прибыла первая партия боеприпасов. Известно, что в страну поступило около 200 тысяч фунтов (свыше 90 тысяч килограммов) летального оружия.