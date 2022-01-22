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В Германии оценили санкции против России

Премьер Баварии Зедер о санкциях против РФ: отключение России от SWIFT коснулось бы и ФРГ

Фото: Reuters

Премьер Баварии и глава Христианско-социального союза в Германии Маркус Зедер оценил подготовленный США проект санкций против России в случае эскалации конфликта на Украине. По его мнению, вероятное отключение России от системы SWIFT и отказ от газопровода «Северный поток-2» негативно отразились бы и на ФРГ. Об этом Зедер рассказал в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, передает ТАСС.

По словам Зедера, постоянные угрозы и все более серьезные санкции против России не могут быть решением. В частности, это обусловлено тем, что санкции, как считает премьер Баварии, уже давно малоэффективны.

«Эти новые санкции зачастую вредят и нам. Например, отключение России от системы SWIFT. Отказ от газопровода "Северный поток-2" или вообще прекращение всех поставок газа из РФ коснулось бы и нашей страны», — высказался политик. Зедер счел, что Запад должен поддерживать диалог с Россией.

Премьер подчеркнул, что у НАТО есть обязательства по защите своих членов, однако они, по мнению Зедера, не относятся к Украине. «Но это не касается Украины, это не случай для НАТО. Нужно определить стратегию, которая это будет учитывать и одновременно защищать территориальную целостность Украины. Россия — сложный партнер, но не враг Европы, большинство немцев хотят стабильных и мирных отношений с РФ», — указал политик.

О том, что в конгрессе США представили законопроект о новых санкциях против России в случае эскалации конфликта на Украине, стало известно 12 января. Конгрессмены задумались о запрете на операции с первичным и вторичным госдолгом России. Помимо того, они предложили ввести санкции против банковского сектора России и газопровода «Северный поток-2». Также, если ситуация обострится, США может потребовать отключить Россию от системы международных платежей SWIFT.

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Маргарита Щигарева
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