Девушка сняла видео в тренажерном зале и рассердила зрителей

Блогерша по имени Либби Кристенсен сняла в тренажерном зале видео с выполнением упражнений. Девушка обратила внимание на попавшего в кадр мужчину, который, вопреки ее ожиданию, не наблюдал за ее тренировкой. Ролик Кристенсен опубликовала в TikTok. Многие пользователи рассердились на блогершу и раскритиковали ее, по их мнению, девушка нарушила приватность мужчины.

В ролике показано, как блогерша, одетая в короткую спортивную форму, выполняет приседания на тренажере. На заднем плане при этом заметен мужчина в кепке, который сначала смотрел в пол, а затем принялся упражняться.

Кристенсен в описании к видео поблагодарила незнакомца за то, что он не обращал на нее внимания. «Хочу выразить уважение этому мужчине, который сидел позади меня, когда я делала приседания. Мне было некомфортно от мысли, что кто-то на меня уставился. Но я рада, что он не смотрел на мою пятую точку», — написала девушка.

Видео блогерши набрало больше шести миллионов просмотров. В комментариях многие зрители осудили Кристенсен за то, что она сняла незнакомца на видео и опубликовала его. Они сочли, что это вторжение в личную жизнь посетителя зала. «На его месте я бы ощущал дискомфорт от того, что меня снимают на камеру без разрешения», — написал один из юзеров. «А знаешь, что еще не круто и причиняет дискомфорт? Тот факт, что ты сняла на видео незнакомца, который просто занимался своим делом, и опубликовала его в сети», — обратился к тиктокерше еще один зритель. Другие комментаторы раскритиковали Кристенсен за якобы слишком откровенный наряд для занятий в зале.

Вместе с тем некоторые юзеры согласились с блогершей и поддержали ее. «Я всегда благодарна мужчинам, когда они так поступают в тренажерном зале. Тоже это замечаю и мысленно благодарю их за то, что они не заставляют меня ощущать дискомфорт», — написала одна из зрительниц.

Ранее другая TikTok-блогерша показала, как избежать нежелательного внимания мужчин в спортзале. Девушка продемонстрировала, что использовала макияж, чтобы нарисовать на коже гематомы от поцелуев. Ее способ справиться с приставаниями вызвал споры.

