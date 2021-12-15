Девушка показала способ избежать приставаний мужчин и вызвала споры

Блогерша с ником @blackmarketbagelsociety0 показала, что использовала макияж, чтобы нарисовать на коже гематомы от поцелуев. Она объяснила, что сделала это, чтобы создать видимость того, что у нее есть партнер и избежать нежелательного внимания от мужчин в тренажерном зале. Способ справиться с приставаниями, который она показала в TikTok, вызвал споры в комментариях.

Ролик @blackmarketbagelsociety0 снят в тренажерном зале. Девушка, одетая в спортивную форму, стояла напротив зеркала. На ее шее были заметны темные отметины. «С тех пор, как я нанесла на шею коричневые тени для глаз, которые выглядят как засосы, ни один мужчина не попытался поправить то, как я выполняю упражнения», — написала тиктокерша в видео.

Видео собрало больше двух с половиной миллионов просмотров и более двух тысяч комментариев. Многие пользователи, узнав о лайфхаке от тиктокерши, принялись критиковать мужчин, заявляя об отсутствии у них уважения к личным границам женщин. Они решили, что незнакомцы в тренажерном зале пытались флиртовать с @blackmarketbagelsociety0. «Безумие, что нам приходится клеймить себя как животных, чтобы заставить парней держаться подальше», — написала зрительница. «Возмутительно и печально, что мужчины уважают женщин меньше, чем тот факт, что у женщины есть партнер», — высказалась еще одна пользовательница.

Отдельные комментаторы встали на защиту мужчин и заявили, что их внимание к блогерше могло быть обусловлено благими намерениями. «Если я вижу, как кто-то неправильно выполняет упражнение в тренажерном зале, я скажу человеку об этом. Так нужно делать, иначе они травмируются», — отметил юзер. Другой пользователь также посетовал на сложности флирта с незнакомками. «И в то же время женщины заявляют: парни, вам нужно быть более уверенными, разговаривайте с нами, не бойтесь», — написал он.

Ранее другая блогерша рассказала в TikTok, что решилась на спонтанное путешествие с незнакомцем. Многие комментаторы раскритиковали ее затею. Они сочли, что девушка поступает легкомысленно.