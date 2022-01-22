Решивший сменить пол бывший сотрудник ФСБ раскрыл подробности личной жизни

Решивший сменить пол и совершить трансгендерный переход бывший сотрудник ФСБ Александр Чумаков, ныне известный как Катерина Майерс, раскрыл подробности личной жизни. Соответствующее интервью публикует NGS55.

30-летняя героиня материала рассказала, что в четыре года впервые почувствовала себя не такой как все. По ее словам, осознанные и неосознанные мысли о своем гендере возникали у нее в семь, восемь и 11 лет. Она подчеркнула, что всегда завидовала девочкам и хотела быть как они.

«Сейчас я точно могу сказать, что смотрю на девушек как девушка. В институте на втором курсе мне попался материал про гендерную дисфорию (чувство неудовлетворенности биологическим полом и назначенной гендерной ролью — прим. «Ленты. ру»). Я начала читать и поняла, что это со мной и происходит», — поделилась Майерс.

Героиня материала также отметила, что на данный момент не состоит в романтических отношениях, поскольку тратит все свое время на развитие интеллекта, а также духовных и морально-нравственных качеств. «Да и думаю, вряд ли будет тот партнер, который искренне примет меня как девушку и, видя меня, будет готов смотреть на мой переход и принимать меня такой, какая я есть», — высказалась она.

Майер добавила, что после каминг-аута от нее отказался лучший друг, а многие знакомые и родственники, напротив, поддержали. Кроме того, она призналась, что в будущем хочет сама зачать, выносить и родить ребенка.

Ранее в январе Катерина Майерс рассказала, как сделала каминг-аут. По ее словам, она отслужила в органах 12 лет и уволилась в звании капитана, а спустя год заместительной гормональной терапии открыто рассказала о своем решении в Instagram. Подобное заявление, объяснила трансгендерная девушка, она сделала ради борьбы с дискриминацией и травлей, с которой столкнулась еще во время службы.

