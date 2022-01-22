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Появились подробности тройного убийства российской семьи

В частном доме под Омском родителей убили на глазах у 10-летней девочки-инвалида

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В сети появились подробности тройного убийства российской семьи, которое произошло в одном из частных домов села Юрьевка Павлоградского района Омской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, погибшая 10-летняя девочка была инвалидом с детства. Согласно предварительным данным, ее 38-летнего отца и 35-летнюю мать убили прямо на ее глазах. Тело женщины нашли в сенях.

О тройном убийстве под Омском стало известно ранее 22 января. На месте обнаружили тела трех человек с признаками насильственной смерти — мужчины, женщины и девочки. По предварительным данным, в дом проник неизвестный и нанес находившимся там людям ножевые ранения. При этом еще два подростка сумели убежать с места преступления и позвать на помощь.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

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Варвара Кошечкина
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