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МИД обвинил США в затягивании обсуждения предложений России по безопасности

МИД РФ: Вашингтон пытался затянуть обсуждение инициатив Москвы по гарантиям безопасности

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

США пытались всячески затянуть переговоры по гарантиям безопасности после того, как Россия представила свои предложения на этот счет. В этом Вашингтон обвинили в российском МИД, передает ТАСС в субботу, 22 января.

«С американской стороны мы видели в основном очевидные попытки затянуть обсуждение предлагаемых нами конкретных параметров по различным экспертным уровням и форматам», — заявили в министерстве.

Там подчеркнули, что вместо того, чтобы сосредоточиться на конкретных ответах на инициативы Москвы, Вашингтон вместе со своими союзниками запустил «крайне токсичную» информационную кампанию, направленную против России и представляющую ее как «врага цивилизованной Европы» и главную угрозу стабильности в регионе.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова пожаловалась, что накануне российско-американской встречи в Женеве Государственный департамент США опубликовал очередной пропагандистский бюллетень о российской политике «на украинском направлении». По ее словам, материал Госдепа был сформулирован «на основе отдельных сюжетов, вырванных из контекста». При этом Москве были приписаны «подходы, которые не имеют с реальностью ничего общего».

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Варвара Кошечкина
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