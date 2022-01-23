Экс-премьер Украины прокомментировал возможное возвращение в действующую власть

Данные британского министерства иностранных дел о том, что Россия якобы поддерживают контакты с экс-премьером Украины Николаем Азаровым и планирует вернуть его в действующую власть выглядят бредом и чушью. Такой комментарий о своем возможном возвращении во власть на Украине дал сам политик в ответ на соответствующий вопрос ТАСС.

«Это называется "без меня меня женили"», — подчеркнул Азаров, рассуждая о сведениях Запада.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала, что министерство иностранных дел Великобритании заранее готовило вброс, в котором сообщалось о планах сменить власть на Украине.

По ее мнению, на Западе рассчитывали, что российская сторона не сумеет вовремя отреагировать на это.

Захарова отметила, что на Западе для провокаций создают информационное поле. Без него они не могут действовать, уверена дипломат.

Накануне МИД России прокомментировал заявления британских коллег о якобы планах Кремля привести к власти на Украине «лояльного, пророссийского президента». Представители дипведомства назвали эти сообщения чушью и дезинформацией и потребовали от Великобритании прекратить провокации.

В российском внешнеполитическом ведомстве указали, что распространенная британским Форин офисом дезинформация — «еще одно свидетельство того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины».