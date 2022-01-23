МИД России призвал Великобританию прекратить провокации

МИД России прокомментировал заявления британских коллег о якобы планах Кремля привести к власти на Украине «лояльного, пророссийского президента». Представители дипведомства назвали эти сообщения чушью и дезинформацией и потребовали от Великобритании прекратить провокации. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой МИД.

В российском внешнеполитическом ведомстве указали, что распространенная британским Форин офисом дезинформация — «еще одно свидетельство того, что именно странны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины».

«Призываем МИД Британии прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига», — призвали в российском МИД.

Ранее МИД Великобритании заявил, что российские власти планируют посадить в Киеве «лояльного, пророссийского лидера». Кроме того, в британском ведомстве заявили, что российские спецслужбы якобы поддерживают связи со многими бывшими украинскими политиками, занимавшими руководящие посты при экс-президенте Януковиче. Однако доказательств этим заявлениям британские дипломаты не предоставили.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее также предупредила о готовящихся информационных и военных провокаций со стороны Запада, в частности США, по украинской тематике.

