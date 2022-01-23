Губернатор Петербурга высказался о возможности уйти в отставку

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов высказался о возможности уйти в отставку. В интервью телеканалу «78» он заявил, что планирует довести до конца начатые им реформы.

Беглов подчеркнул, что город создал хорошую команду, в которой работают профессионалы. Он опроверг планы уйти в отставку и пообещал закончить реформы, в реализации которых участвуют смелые специалисты.

«Это решают жители нашего города, которые меня избрали. Я никуда не собираюсь. Я и команда правительства работает, и мы продолжим эти реформы и доведем их до конца», — подчеркнул он.

Губернатор заявил, что власти Петербурга провели инвентаризацию всех сфер и пришли к понимаю, что необходимо работать над теми областями жизнедеятельности, которые создают безопасность и комфортные условия для жителей. По его словам, такая инициатива «понравилась не всем».

«Ну что поделаешь. Все равно нужно этим заниматься… Прежде всего это мусорная реформа, уборка города, строительство метро, транспортная система, строительство и ряд других направлений, которые играют важную роль для жизни нашего города», — объяснил градоначальник.

Беглов также принес извинения горожанам за определенные неудобства, созданные в ходе реформ. Он добавил, что никакие перемены не проходят просто так, особенно в борьбе с криминалом. «Надо немного потерпеть. Мы обязательно сделаем город чище и лучше», — заключил он.

