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В США рассказали о последствиях введения санкций против России

Госсекретарь США Блинкен: санкции против РФ сейчас приведут к утрате сдерживающего эффекта

Фото: Alex Brandon / Reuters

В настоящее время ведение санкций против России приведет к утрате сдерживающего эффекта. О таком последствии рассказал Госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РИА Новости в воскресенье, 23 января.

Накануне глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов отметил, что угрозы отключить Россию от системы международных платежей SWIFT несерьезны.

12 января в Конгрессе США представили законопроект о новых санкциях против России в случае эскалации конфликта на Украине. Конгрессмены задумались о запрете на операции с первичным и вторичным госдолгом России.

Помимо того, они предложили ввести санкции против банковского сектора России и газопровода «Северный поток-2». Также, если ситуация обострится, США может потребовать отключить Россию от системы международных платежей SWIFT.

В Киеве и на Западе в последние месяцы звучат заявления об угрозе российского вторжения на Украину. Москва отрицает наличие агрессивных планов.

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Анна Щербакова
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