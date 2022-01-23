Россиянка погибла в ДТП с грузовиком в Аргентине

Гражданка России Татьяна Куликова погибла в результате ДТП между автобусом и грузовиком в Аргентине. Об этом ТАСС сообщил заведующий консульским отделом российского посольства в южноамериканской республике Георгий Полин.

По словам дипломата, сотрудники дипведомства находятся в постоянном контакте с семьей и друзьями погибшей. «Решается вопрос о вывозе тела либо праха», — сообщил Полин.

Инцидент произошел 18 января. Автобус, в котором находилась 27-летняя модель, направлялся из Буэнос-Айреса в город Венадо-Туэрто в провинции Санта-Фе, в ходе чего столкнулся с грузовиком, стоявшим на обочине.

В результате удара пострадали 12 человек. Других погибших, кроме россиянки, нет.

Водителю автобуса было предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. Причины происшествия пока не установлены.

По информации СМИ, 25 января россиянка должна была вернуться на родину, у нее были куплены билеты.

Ранее стало известно, что 18 января в Доминикане экскурсионный автобус с туристами, среди которых были россияне, попал в ДТП с двумя рейсовыми автобусами. В результате происшествия погиб водитель одного из транспортных средств и пострадали еще 15 человек — шесть из них отечественные путешественники, в том числе один ребенок.