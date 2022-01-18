Российские туристы попали в ДТП с автобусом в Доминикане

В Доминикане экскурсионный автобус с туристами, среди которых были россияне, попал в ДТП с двумя рейсовыми автобусами. Об этом сообщает портал Tourinews.

Уточняется, что в результате аварии пострадали 15 человек и еще один погиб — им оказался водитель одного из автобусов. Также стало известно о том, что среди получивших ранения путешественников, по крайней мере шестеро являются гражданами России, кроме того один из них несовершеннолетний.