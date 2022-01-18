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Российские туристы попали в ДТП с автобусом в Доминикане

Tourinews: российские туристы попали в аварию в Доминикане

Фото: @rdmandinga

В Доминикане экскурсионный автобус с туристами, среди которых были россияне, попал в ДТП с двумя рейсовыми автобусами. Об этом сообщает портал Tourinews.

Уточняется, что в результате аварии пострадали 15 человек и еще один погиб — им оказался водитель одного из автобусов. Также стало известно о том, что среди получивших ранения путешественников, по крайней мере шестеро являются гражданами России, кроме того один из них несовершеннолетний.

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Дарья Рыбак
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