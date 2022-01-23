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Стало известно о появлении украинских систем залпового огня в Донбассе

В ДНР сообщили, что украинцы перебросили реактивные системы залпового огня в Донбасс

Фото: Виктор Толочко / ТАСС

Украинские силовики перебросили реактивные системы залпового огня «Ураган» в район сел Краснополье и Адамовка к северо-западу от Славянска. О их появлении стало известно в воскресенье, 23 января, со слов представителя управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), сообщает Донецкое агентство новостей.

Собеседник агентства уточнил, что операция проводилась украинскими силовиками под видом тренировки управления огнем. Представитель ведомства пояснил также, что нахождение данных систем на удалении менее 70 километров от линии боевого соприкосновения является прямым нарушением комплекса мер по выполнению Минских соглашений.

Ранее военное ведомство ДНР сообщало об усилении украинской группировки отрядами националистов и переброске натовского вооружения.

С начала января на территории Донбасса заметен рост напряженности. Уточняется, что украинские подразделения ведут обстрелы по всей линии соприкосновения.

Руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов подчеркивал, что Россия не станет терпеть провокации западных стран в Донбассе. Он добавил, что Москва будет готова ответить, если Киев и Запад будут атаковать россиян.

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Анна Щербакова
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