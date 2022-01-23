«Спутник V» оказался эффективнее западных вакцин против омикрона

Российская вакцина «Спутник V» в силу своей конфигурации оказалась эффективнее против омикрон-штамма коронавируса по сравнению с ее западными аналогами. Об этом заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (штат Вирджиния), доктор биологических наук Анча Баранова, передает ТАСС.

По словам биолога, в конфигурацию S-белка трех вакцин, которые применяются сейчас на территории США, изначально были внесены изменения, в результате которых вирусный белок оказывается «попросту зажат в определенной конфигурации». В то же время в самом вирусе S-белок может менять свою конфигурацию в зависимости от того, на какой стадии он находится.

«Таким образом, западные вакцины формируют иммунный ответ лишь в случае, если S-белок находится в конфигурации "перед слиянием". "Антитела могут вырабатываться только на нее», — сказала Баранова.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл показатель эффективности «Спутника V» против омикрон-штамма. По его словам, он составил около 75 процентов.