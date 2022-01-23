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Еще один эшелон с российскими военными и вооружением прибыл в Белоруссию

В Белоруссию из России прибыл очередной эшелон с военнослужащими и военной техникой

Фото: Shutterstock

В Белоруссию прибыл еще один эшелон с военнослужащими и вооружением, направленный из России. Об этом в воскресенье, 23 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны республики.

Как отмечается, очередная колонна с техникой прибыла на железнодорожную станцию Полонка утром. Точный состав прибывших подразделений не уточняется. Предполагается, что в дальнейшем российские военные примут участие в учениях сил Союзного государства на территории Белоруссии.

Ранее сообщалось, что российские многоцелевые истребители Су-35 приступили к перелету в Белоруссию для участия в совместных учениях «Союзная решимость — 2022».

Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. Первый планируется завершить до 9 февраля. Он подразумевает переброску в кратчайшие сроки совместной группировки войск, организацию охраны и обороны важных объектов.

На втором этапе — с 10 по 20 февраля — стороны проведут совместное учение «Союзная решимость-2022». Как пояснил президент Белоруссии Александр Лукашенко, военные отработают сценарии противостояния с силами со стороны Польши, Прибалтики и Украины.

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Варвара Кошечкина
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