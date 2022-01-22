Российские истребители Су-35С вылетели в Белоруссию на учения

Российские многоцелевые истребители Су-35 приступили к перелету в Белоруссию для участия в совместных учениях «Союзная решимость — 2022». Об этом сообщили в Минобороны России, пишет ТАСС.

В ведомстве отметили, что в ходе выполнения полетных заданий экипажи Воздушно-космических сил (ВКС) России отработают полеты на максимальную дальность и посадку на белорусские аэродромы. Также, совместно с белорусскими специалистами, они проведут подготовку к повторным вылетам.

Ранее сообщалось, что российские войска уже начали прибывать в Белоруссию для запланированной проверки сил реагирования Союзного государства. Она пройдет в два этапа. Первый планируется завершить до 9 февраля. Он подразумевает переброску в кратчайшие сроки совместной группировки войск, организацию охраны и обороны важных объектов.

На втором этапе — с 10 по 20 февраля — проведут совместное учение «Союзная решимость-2022». Как пояснил президент Белоруссии Александр Лукашенко, военные отработают сценарии противостояния с силами со стороны Польши, Прибалтики и Украины.