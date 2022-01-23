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На Украине назвали виновного в провокациях на Донбассе

Экс-депутат Верховной Рады Олейник обвинил Великобританию в провокациях

Фото: Иван Коваленко / Коммерсантъ

Экс-депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник заявил, что Великобритания подталкивает Киев к силовым методам решения конфликта на Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, он назвал королевство виновным в провокациях из-за заявлений о намерении России привести к власти на Украине «пророссийские силы». «Они накачивают извне [президента Украины Владимира] Зеленского разными страшилками, разными фейками, чтобы его окончательно подтолкнуть к провокации», — отметил Олейник.

Бывший депутат также напомнил, что впервые о размещении войск Россией у границ с Украиной завили на Западе. «Американцы печатали какие-то фотографии, убеждали, и потом эту чушь стали повторять уже украинские чиновники», — добавил он.

Ранее в январе МИД России прокомментировал заявления Великобритании о якобы планах Кремля установить у власти на Украине «лояльного, пророссийского президента». Так, российские дипломаты назвали эти сообщения чушью и дезинформацией и потребовали от Великобритании прекратить провокации.

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Мария Гейн
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