МИД России призвал Великобританию прекратить провокационную деятельность

Министерство иностранных дел России прокомментировало заявления британских коллег о якобы планах Кремля установить у власти на Украине «лояльного, пророссийского президента». Российские дипломаты назвали эти сообщения чушью и дезинформацией и потребовали от Великобритании прекратить провокации. Об этом представители МИД сообщили в Telegram.

Распространенная МИД Британии дезинформация — ещё одно свидетельство того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряжённости вокруг Украины МИД России

В МИД призвали британских коллег прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига.

Монголы и татары

Выступая в Прибалтике министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что «Украина пережила немало вторжений — «от монголов до татар». Это вызвало насмешки со стороны Захаровой. Российский дипломат задала Трасс несколько вопросов, усомнившись в уровне образованности британского министра.

Сколько лет прошло между двумя вторжениями: монголов и татар? О страданиях украинцев от фашизма не упомянула, потому что они были незначительными или потому что до 40-х годов XX века британская корона германский нацизм не просто поддерживала, а умилялась им? Мария Захарова официальный представитель МИД России

«Пророссийский лидер»

Министерство иностранных дел Великобритании ранее заявило, что российские власти планируют привести «лояльного, пророссийского лидера» к власти на Украине.

У нас есть информация, согласно которой российские власти стремятся привести к власти в Киеве пророссийского лидера. Эта работа ведётся в то время, как РФ раздумывает, нужно ли ей напасть и оккупировать Украину МИД Великобритании

В качестве потенциального кандидата рассматривается бывший народный депутат, лидер украинской партии «Наши» Евгений Мураев.

Кроме того, по информации британской разведки, на которую ссылается МИД Соединенного королевства, российские спецслужбы якобы поддерживают связи со многими бывшими украинскими политиками, в том числе с первым заместителем премьер-министра Украины в 2012-2014 годах Сергеем Арбузовым, руководителем администрации бывшего президента Украины Януковича Андреем Клюевым, бывшим заместителем главы Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Владимиром Сивковичем и премьер-министром Украины в 2010-2014 годах Николаем Азаровым.

Как сообщают британские спецслужбы, некоторые из экс-чиновников поддерживают контакты с офицерами российской разведки, которые в настоящее время якобы участвуют в планировании нападения на Украину.

Кто такой Евгений Мураев?

Названный британскими спецслужбами «пророссийским лидером в Киеве» бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев с 2018 года числится в российском санкционном списке украинских физических и юридических лиц, которые могут осуществлять недружественные действия в отношении российских граждан и юридических лиц. Об этом говорится в тексте постановления № 1656 от 25 декабря 2018 года «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2018 года № 1300».

Сам Мураев в интервью изданию Страна.UA прокомментировал заявления британского МИД, заявив, что это вопрос к мистеру Бину.

Я с 2018 года под санкциями России из-за конфликта с (Виктором) Медведчуком​​​. У моей семьи там арестованы активы. Как у британских спецслужб и Форин-офиса это сочетается с тем, что меня якобы хочет Россия назначить главой «оккупационного правительства» — это вопрос к мистеру Бину Евгений Мураев экс-депутат Верховной Рады Украины

Провокации Запада

Заявление британского МИД о «намерениях России» было сделано спустя несколько часов после того, как российские дипломаты предупредили о готовящихся информационных и военных провокаций со стороны Запада, в частности США, по украинской тематике.

Так Захарова прокомментировала новость агентства Bloomberg о том, что «якобы глава КНР попросил главу России не нападать на Украину во время Олимпиады, чтобы не портить праздник», не просто фейком, а информационной спецоперацией соответствующих американских служб.

Сегодня «со ссылкой на дипломата в Китае» была опубликована сенсационная новость Bloomberg: якобы глава КНР попросил главу России не нападать на Украину во время Олимпиады, чтобы не портить праздник. Это уже не фейк, это уже информационная спецоперация соответствующих американских служб через Bloomberg. Мария Захарова официальный представитель МИД России

Официальный представитель МИД обратила внимание, что в материале нет ссылок ни на российские, ни на китайские источники. По ее словам, указанное информагентство уже давно перестало быть самостоятельным. «А теперь еще и приличным», — заключила представитель МИД.

Также Захарова назвала пропагандой заявление Госдепа о российской дезинформации. Накануне российско-американской встречи в Женеве Госдеп распространил бюллетень, в котором содержались лживые, по мнению Вашингтона, тезисы Москвы. В их число вошли утверждения о том, что Россия защищает русское население Украины, а НАТО окружает РФ и нарушает свои обещания о нерасширении.

По мнению представителя российского МИД, материал Госдепа получился пропагандистским, поскольку, по ее словам, он был опубликован накануне встречи для формирования соответствующей информационной повестки и сформулирован «на основе отдельных сюжетов, вырванных из контекста».

«Получилось топорно. Как и всегда у партнеров в последние десятилетия», — резюмировала Захарова.