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Офтальмолог предупредила об опасности 3D-очков

Офтальмолог Шилова: у людей со сниженным зрением из-за 3D-очков могут быть головные боли

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Людям со сниженной остротой зрения не рекомендуется использовать 3D-очки для просмотров фильма в кинотеатре. Об опасности ношения аксессуара в беседе с «Говорит Москва» предупредила врач-офтальмолог, эксперт комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова.

По словам специалиста, люди с разной остротой зрения в силу оптических проблем или заболеваний не смогут пользоваться такими очками. Если человек видит меньше шести строк в таблице для проверки зрения Сивцева, во время ношения аксессуара у него будет формироваться пространственная картинка. «3D-очки формируют изображение у тех людей, которые способны получать стереоскопическое зрение. Это проверяется специальными тестами», — уточнила она.

Таким образом, подчеркнула специалист, не все люди с достаточным зрением на обоих глазах могут видеть 3D-картинку. Те, у кого данная функция недостаточная или несформированная, могут страдать от зрительного утомления и головных болей. Также может снизится острота зрения при долгом перенапряжении. В связи с этим Шилова рекомендует пройти осмотр и получить консультацию офтальмолога перед использованием 3D-очков.

Ранее эндокринолог Татьяна Бочарова назвала причину резкого ухудшения зрения. По словам эксперта, дефицит витамина А приводит к снижению зрительной функции и сухости роговицы. Последствием нехватки данного вещества является «куриная слепота», то есть нарушение световосприятия, при котором зрение в темноте сильно снижается и человек не может воспринимать минимальный свет.

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Варвара Кошечкина
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