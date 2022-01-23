Наташе Королевой и Хабибу запретили въезд в Литву

Российской певице Наташе Королевой и исполнителю Хабибу Шарипову (более известный как Хабиб) запретили въезд на территорию Литвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальное радио LRT.

По данным радио, Литва включила Королеву и Шарипова в число невъездных российских исполнителей. Решение вынес департамент миграции при МВД Литвы. Певцы не смогут посещать страну вплоть до 21 января 2027 года.

Уточняется, что обращение о запрете на въезд подали председатель комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас и депутат Витаутас Юозапайтис. Они попросили обратить внимание на идеологическую составляющую концертов российских исполнителей, которые планировались в Литве. Отмечается, что Хабиб и Королева ранее выступали в Крыму.

Власти Литвы не в первый раз вводят запреты на въезд в страну для музыкантов из России. В 2019 году в черный список руководства страны попал Григорий Лепс, а пятью годами ранее в него были включены Иосиф Кобзон, Олег Газманов и певица Валерия. Их посчитали апологетами «российского империализма». В 2021 году въезд на ближайшие пять лет за позицию по присоединению Крыма запретили Филиппу Киркорову.