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Наташе Королевой и Хабибу запретили въезд в Литву

LRT: российским исполнителям Наташе Королевой и Хабибу запретили въезд в Литву

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российской певице Наташе Королевой и исполнителю Хабибу Шарипову (более известный как Хабиб) запретили въезд на территорию Литвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальное радио LRT.

По данным радио, Литва включила Королеву и Шарипова в число невъездных российских исполнителей. Решение вынес департамент миграции при МВД Литвы. Певцы не смогут посещать страну вплоть до 21 января 2027 года.

Уточняется, что обращение о запрете на въезд подали председатель комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас и депутат Витаутас Юозапайтис. Они попросили обратить внимание на идеологическую составляющую концертов российских исполнителей, которые планировались в Литве. Отмечается, что Хабиб и Королева ранее выступали в Крыму.

Власти Литвы не в первый раз вводят запреты на въезд в страну для музыкантов из России. В 2019 году в черный список руководства страны попал Григорий Лепс, а пятью годами ранее в него были включены Иосиф Кобзон, Олег Газманов и певица Валерия. Их посчитали апологетами «российского империализма». В 2021 году въезд на ближайшие пять лет за позицию по присоединению Крыма запретили Филиппу Киркорову.

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Варвара Кошечкина
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Наташе Королевой и Хабибу запретили въезд в Литву
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