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В деле «пророссийского лидера в Киеве» нашли след спецслужб США

Sky News: заявление МИД Великобритании о Мураеве основано на данных спецслужб США

Фото: Иван Коваленко / Коммерсантъ

Данные МИД Великобритании о том, что бывший депутат Верховной Рады Украины Евгений Мураев станет «пророссийским лидером в Киеве», основаны на информации спецслужб США. Об этом пишет Sky News.

Редактор военной информации издания Дебора Хейнс подтвердила, что в деле Мураева нашли след американских спецслужб, у себя в Twitter. «По данным Sky News, утверждение МИД Великобритании о планах России установить в Киеве пророссийское правительство скорее основано на информации американских спецслужб, а не британских», — написала журналистка.

Ранее МИД Великобритании сделал заявление о том, что российские власти планируют посадить в Киеве «лояльного, пророссийского лидера». «У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство стремится установить пророссийского лидера в Киеве, поскольку оно рассматривает вопрос о вторжении и оккупации Украины», — говорится в документе.

В российском МИД указали, что распространенная британским офисом дезинформация — «еще одно свидетельство того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины».

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Варвара Кошечкина
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