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Политолог оценил фигуру нового президента Армении

Политолог Халатян: новым лидером Армении станет лояльная премьер-министру Пашиняну фигура
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Новым лидером Армении станет лояльная премьер-министру Николу Пашиняну фигура, такую оценку дал политический обозреватель Айк Халатян в беседе с РИА Новости. Он отметил, что серьезных изменений в политике республики не произойдет, поскольку президентский пост является чисто символическим.

Кого конкретно выдвинет премьер, политолог не указал. «Но очевидно, что это будет полностью лояльный премьеру человек, который станет безропотно подписывать любые законы или международные договоры, не оспаривая их в Конституционном суде и никак публично не критикуя действия правительства», — пояснил он.

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Халатян добавил, что у ушедшего в отставку президента Армена Саркисяна были неоднозначные отношения с Пашиняном, с одной стороны, после конфликта в Нагорном Карабахе глава государства настаивал на его отставке, с другой — помогал ему во многих вопросах, в том числе конфликте с Конституционным судом и кризисом после заявления Генштаба с требованием покинуть пост премьера.

Политолог добавил, что никаких рычагов власти у президента нет, поэтому правящая партия без проблем изберет через парламент нужного Пашиняну человека. Смена лидера Армении никак не отразится на отношениях с Россией. В вопросе урегулирования карабахского вопроса и отношений с Турцией избрание лояльного премьеру человека гарантирует отсутствие препятствий со стороны главы государства.

Ранее член совета Республиканской партии третьего президента Армении Сержа Саргсяна, экс-глава парламентской комиссии по внешним связям Армен Ашотян заявил, что благодаря отставке президента Армена Саркисяна у премьер-министра Никола Пашиняна появился шанс взять всю власть в стране в свои руки. По его словам, президентство Саркисяна было столь же «пресным», как и текст его отставки.

23 января президент Армении Саркисян подал в отставку. Он уточнил, что его решение не было продиктовано эмоциями. По словам Саркисяна, в нынешних условиях у главы Армении нет «конституционного инструмента», чтобы помочь стране, а также повлиять на вопросы войны или мира.

Марина Совина
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