Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Армении заявили о шансе Пашиняна взять всю власть в стране в свои руки

Политик Ашотян: отставка Саргсяна дает Пашиняну шанс взять всю власть в свои руки

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Член совета Республиканской партии третьего президента Армении Сержа Саргсяна, экс-глава парламентской комиссии по внешним связям Армен Ашотян считает, что благодаря отставке президента Армена Саркисяна у премьер-министра Никола Пашиняна появился шанс взять всю власть в стране в свои руки. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

«Я думаю, что из внешнего мира грядут новые геополитические удары, которые напрямую касаются нашей страны, в преддверии которых Саркисян решил спрыгнуть с поезда. Кроме того, данное решение освобождает путь Николу Пашиняну для консолидации всей власти в стране в своих руках», — заявил политик, добавив, что президентство Саркисяна было столь же «пресным», как и текст его отставки.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал отставку президента Армении Армена Саркисяна. По его словам, реальную власть в Армении представляет премьер-министр, поэтому отставка Саркисяна не имеет для России большого значения.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Раскрыто местонахождение похищенной жены экс-судьи ВС Чечни Янгулбаева
Украина заявила о вреде отношениям Киева и Берлина из-за России
По подозрению в убийстве семьи в Омской области задержали двоих подростков
Москвичи решили привлечь снегоуборочный трактор во двор необычным способом
В Госдуме высказались о ситуации с бездомными животными
Бывший советник президента Афганистана раскрыл причины успеха талибов
Родственники экс-судьи ВС Чечни Янгулбаева перестали выходить на связь
Москвичам пообещали полуметровые сугробы
Блинкен пообещал говорить «нет» России на переговорах
Москвичи ужаснулись качающемуся лифту в жилой многоэтажке
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter