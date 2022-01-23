В Армении заявили о шансе Пашиняна взять всю власть в стране в свои руки

Член совета Республиканской партии третьего президента Армении Сержа Саргсяна, экс-глава парламентской комиссии по внешним связям Армен Ашотян считает, что благодаря отставке президента Армена Саркисяна у премьер-министра Никола Пашиняна появился шанс взять всю власть в стране в свои руки. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

«Я думаю, что из внешнего мира грядут новые геополитические удары, которые напрямую касаются нашей страны, в преддверии которых Саркисян решил спрыгнуть с поезда. Кроме того, данное решение освобождает путь Николу Пашиняну для консолидации всей власти в стране в своих руках», — заявил политик, добавив, что президентство Саркисяна было столь же «пресным», как и текст его отставки.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал отставку президента Армении Армена Саркисяна. По его словам, реальную власть в Армении представляет премьер-министр, поэтому отставка Саркисяна не имеет для России большого значения.