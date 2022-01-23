В Совфеде прокомментировали значение отставки президента Армении для России

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал отставку президента Армении Армена Саркисяна. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

По словам Джабарова, реальную власть в Армении представляет премьер-министр, поэтому отставка Саркисяна не имеет для России большого значения.

«Главой государства в Армении по новой Конституции является премьер-министр Никол Пашинян. Поэтому я думаю, что это какой-то технический момент. Главное, чтобы во всей республике была стабильность», — отметил представитель Совфеда.

23 января президент Армении Саркисян подал в отставку. Он уточнил, что его решение не было продиктовано эмоциями. По словам Саркисяна, в нынешних условиях у главы Армении нет «конституционного инструмента», чтобы помочь стране, а также повлиять на вопросы войны или мира.

