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В Совфеде прокомментировали значение отставки президента Армении для России

Джабаров: отставка президента Армении Саркисяна не имеет для России большого значения

Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал отставку президента Армении Армена Саркисяна. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

По словам Джабарова, реальную власть в Армении представляет премьер-министр, поэтому отставка Саркисяна не имеет для России большого значения.

«Главой государства в Армении по новой Конституции является премьер-министр Никол Пашинян. Поэтому я думаю, что это какой-то технический момент. Главное, чтобы во всей республике была стабильность», — отметил представитель Совфеда.

23 января президент Армении Саркисян подал в отставку. Он уточнил, что его решение не было продиктовано эмоциями. По словам Саркисяна, в нынешних условиях у главы Армении нет «конституционного инструмента», чтобы помочь стране, а также повлиять на вопросы войны или мира.

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Мария Гейн
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