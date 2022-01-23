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Стали известны новые подробности о тройном убийстве под Омском

Выжившая под Омском девочка, выгораживая своего парня, описала приметы другого преступника

Кадр: СК РФ

Выжившая под Омском девочка, выгораживая своего парня, описала следователям приметы другого преступника. Новые подробности о тройном убийстве стали известны Telegram-каналу «112».

Правоохранительным органам удалось выяснить, что 14-летняя школьница часто ссорилась с родителями из-за ухажера, который был значительно старше нее.

В настоящее время отрабатывается версия о причастности парня выжившей к тройному убийству. Следователи допускают, что подросток описала другие приметы преступника, чтобы отвести подозрения от своего возлюбленного. Девочка уверяла ранее, что нападение на ее семью совершил взрослый мужчина с бородой и в темной одежде. Оперативники уже проверили всех местных жителей, которые недавно освободились из тюрьмы.

О тройном убийстве в Павлоградском районе Омской области стало известно днем ранее, 22 января. Тела трех человек — мужчины, женщины и девочки — с признаками насильственной смерти были обнаружены в одном из частных домов села Юрьевка. По предварительным данным, в дом проник неизвестный и нанес находившимся там людям ножевые ранения. Два ребенка смогли убежать и позвать на помощь.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

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Анна Щербакова
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