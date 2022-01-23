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В Донбассе заявили о похищении военного украинскими силовиками

ЛНР обвинила украинских диверсантов в похищении военного в Донбассе

Фото: Shutterstock

Украинские силовики похитили военного самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). В этом их обвинил представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко, передает РИА Новости в воскресенье, 23 января.

«22 января в ходе патрулирования участка местности в районе Светлодарской дуги диверсионной группой ВСУ был похищен военнослужащий Народной милиции ЛНР», — заявил он.

По словам Филипоненко, военный заметил в лесополосе некую подозрительную активность, сообщил об этом коллегам по радиосвязи, а затем, не дожидаясь подкрепления, решил сам провести проверку местности.

Другие детали произошедшего не приводятся.

Ранее власти ЛНР заявили, что Украина стягивает к линии соприкосновения тяжелую технику и вооружение, а наблюдатели ОБСЕ фиксируют «вспышки обстрелов». В самопровозглашенной Донецкой народной республике утверждают, что украинская армия перебросила на линию соприкосновения реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Ураган».

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Варвара Кошечкина
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