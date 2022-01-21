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ЛНР сообщила о стягивании в Донбасс тяжелой техники

Советник главы ЛНР Мирошник: Украина стягивает к линии соприкосновения тяжелое вооружение

Фото: рress Service of the 92nd Separate Mechanized Brigade / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают к линии соприкосновения в Донбассе тяжелую технику и вооружение. Об этом в разговоре с «Известиями» сообщил советник главы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник.

По его словам, дестабилизацию обстановки в регионе, в том числе периодические «вспышки обстрелов», фиксируют и представители ОБСЕ. «Любая такая вспышка может быть чревата — она может повлечь за собой действительно серьезный виток эскалации», — заявил Мирошник.

Общую ситуацию в Донбассе он назвал очень напряженной, а также указал, что власти республики сейчас крайне внимательно отслеживают всю информацию, которая поступает из СМИ.

Ранее руководство самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщило о прибытии на линию разграничения реактивных систем залпового огня «Смерч» и «Ураган». Разведка народной милиции также зафиксировала активное восполнение боеприпасов на складах ВСУ в регионе.

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Михаил Кириллов
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