Финансист призвал россиян инвестировать в рублевые активы

Выбирать валюту для инвестиций нужно, исходя из планируемых в будущем расходов. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на директора финансового центра Сколково-РЭШ Олега Шибанова.

По словам специалиста, чтобы увеличить долю активов в рублях нужно, чтобы потребление было сосредоточено на российских товарах. «Если требуется платить за образование детей за рубежом, то лучше хотя бы часть своих сбережений иметь в долларах или евро»" – пояснил Шибанов.

Финансист также отметил, что попытки вычислить «более доходную валюту» не имеют смысла, так как в долгосрочном плане более высокие процентные ставки по депозитам и облигациям в рублях компенсировали снижение курса рубля к иностранным валютам.

Ранее легендарный инвестор, основатель инвесткомпании Mobius Capital Partners Марк Мобиус дал совет желающим заработать на биржевой торговле россиянам. По словам финансиста, российским инвесторам, как институциональным, так и розничным, не стоит работать только на местном рынке. «Они должны присутствовать на рынках США, Европы и, конечно, на развивающихся рынках. Именно развивающиеся рынки — лучшее место для заработка», — отметил Мобиус.