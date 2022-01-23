Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Финансист призвал россиян инвестировать в рублевые активы

Финансист Шибанов: вложиться в рублевые активы стоит при потреблении российских товаров

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Выбирать валюту для инвестиций нужно, исходя из планируемых в будущем расходов. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на директора финансового центра Сколково-РЭШ Олега Шибанова.

По словам специалиста, чтобы увеличить долю активов в рублях нужно, чтобы потребление было сосредоточено на российских товарах. «Если требуется платить за образование детей за рубежом, то лучше хотя бы часть своих сбережений иметь в долларах или евро»" – пояснил Шибанов.

Финансист также отметил, что попытки вычислить «более доходную валюту» не имеют смысла, так как в долгосрочном плане более высокие процентные ставки по депозитам и облигациям в рублях компенсировали снижение курса рубля к иностранным валютам.

Ранее легендарный инвестор, основатель инвесткомпании Mobius Capital Partners Марк Мобиус дал совет желающим заработать на биржевой торговле россиянам. По словам финансиста, российским инвесторам, как институциональным, так и розничным, не стоит работать только на местном рынке. «Они должны присутствовать на рынках США, Европы и, конечно, на развивающихся рынках. Именно развивающиеся рынки — лучшее место для заработка», — отметил Мобиус.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Врач назвал самый распространенный симптом омикрона
Однофамилец Нурмагомедова победил американца Коди Стэманна в поединке UFC
Врач назвал эффективный способ восстановления после COVID-19
Россиянам назвали виновников падения снега и сосулек с крыши на автомобиль
Финансист призвал россиян инвестировать в рублевые активы
Экс-депутат Рады объяснил заявление о связи с Россией желанием закрыть телеканал
Стрельбу российских танков Т-72Б3М показали на видео
В ЕК назвали причину высоких цен на газ
Россиянам стали чаще одобрять заявки по кредитам
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Оттаву»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter