Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Во Франции на манифестации против вакцинного пропуска вышли 40 тысяч человек

Французы вышли на улицы из-за недовольства методами властей по борьбе с коронавирусом

Фото: Reuters

Мирные манифестации против введения вакцинного пропуска прошли во Франции в субботу, 22 января. Об этом сообщает агентство Agence France-Presse со ссылкой на заявление министерства внутренних дел страны.

По информации агентства, в протестах приняли участие около 40 тысяч человек, из них 5,2 тысячи манифестантов вышли на улицы Парижа, где уже не первый выходной организовываются сразу несколько маршей, в ходе которых граждане высказывают свое недовольство методами властей по борьбе с пандемией коронавируса.

Известно, что всего по стране прошло приблизительно 170 акций. Одна из крупнейших манифестаций за пределами Парижа состоялась в Марселе. Отмечается, что она насчитывала около тысячи участников.

16 января Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции в окончательном чтении одобрило законопроект о введении в стране вакцинных пропусков. Выяснилось, что законопроект поддержали 215 депутатов, 58 выступили против. Документ подразумевает введение вакцинного пропуска взамен санитарного. Он будет обязателен для доступа в музеи, театры, кафе и рестораны, а также для поездок на дальние расстояния.

Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
В США раскрыли план по нейтрализации Калининграда в случае войны НАТО с Россией
Стали известны подробности смертельного отравления в Подмосковье
Видео со спасением олененка собакой вызвало неоднозначную реакцию
Россиянка обратилась в полицию из-за потушенного ее детьми Вечного огня
Нанятая няней по объявлению россиянка избила ребенка и попала на видео
В Донбассе заявили о попытке украинских диверсантов проникнуть в ЛНР
Во Франции на манифестации против вакцинного пропуска вышли 40 тысяч человек
Московский ТРЦ закроют за несоблюдения антикоронавирусных мер
В Госдуме назвали Зеленскому способ объединиться с Крымом
Нганну отреагировал на успешную защиту пояса UFC в тяжелом весе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter