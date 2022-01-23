Во Франции на манифестации против вакцинного пропуска вышли 40 тысяч человек

Мирные манифестации против введения вакцинного пропуска прошли во Франции в субботу, 22 января. Об этом сообщает агентство Agence France-Presse со ссылкой на заявление министерства внутренних дел страны.

По информации агентства, в протестах приняли участие около 40 тысяч человек, из них 5,2 тысячи манифестантов вышли на улицы Парижа, где уже не первый выходной организовываются сразу несколько маршей, в ходе которых граждане высказывают свое недовольство методами властей по борьбе с пандемией коронавируса.

Известно, что всего по стране прошло приблизительно 170 акций. Одна из крупнейших манифестаций за пределами Парижа состоялась в Марселе. Отмечается, что она насчитывала около тысячи участников.

16 января Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции в окончательном чтении одобрило законопроект о введении в стране вакцинных пропусков. Выяснилось, что законопроект поддержали 215 депутатов, 58 выступили против. Документ подразумевает введение вакцинного пропуска взамен санитарного. Он будет обязателен для доступа в музеи, театры, кафе и рестораны, а также для поездок на дальние расстояния.