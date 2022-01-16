Во Франции одобрили введение вакцинных пропусков

Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции в окончательном чтении одобрило законопроект о введении в стране вакцинных пропусков. Об этом сообщается в официальном аккаунте парламента в Twitter.

Законопроект поддержали 215 депутатов, 58 выступили против.

Документ подразумевает введение вакцинного пропуска взамен санитарного. Он будет обязателен для доступа в музеи, театры, кафе и рестораны , а также для поездок на дальние расстояния.

Выдавать вакцинный пропуск, в отличие от санитарного, будут исключительно на основании полной вакцинации двумя дозами разрешенных в Евросоюзе препаратов, а также при наличии бустерной прививки.

Ранее документ поддержал Сенат (верхняя палата парламента).

10 января сообщалось, что протестующие против введения вакцинных пропусков в заморском сообществе Франции Сен-Пьер и Микелон закидали галькой и водорослями местного депутата Стефана Клэро. Парламентарий от партии президента Франции Эммануэля Макрона «Вперед, Республика!» (La République en Marche!) вышел к собравшимся на митинг людям, чтобы их успокоить.