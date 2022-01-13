Власти Франции заменят санитарные пропуска для граждан на вакцинные

На фоне роста числа заболевших коронавирусом власти Франции решили заменить санитарные пропуска для граждан на вакцинные. Об этом сообщает La Tribune.

По информации издания, Сенат Пятой республики большинством голосов одобрил принятие соответствующего законопроекта. Отмечается, что за законопроект проголосовали 249 сенаторов, против — 63. До этого документ уже приняли в первом чтении в Национальном собрании.

Согласно закону, вакцинный пропуск будет требоваться для посещения большинства общественных мест, а также в поездах дальнего следования. При этом сертификат в стране можно будет получить только после прививки от COVID-19, отрицательный тест или факт перенесенного заболевания не будет основанием для этого.

10 января сообщалось, что протестующие против введения вакцинных пропусков в заморском сообществе Франции Сен-Пьер и Микелон закидали галькой и водорослями местного депутата Стефана Клэро. Парламентарий от партии президента Франции Эммануэля Макрона «Вперед, Республика!» (La République en Marche!) вышел к собравшимся на митинг людям, чтобы их успокоить.