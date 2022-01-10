Противники санпропусков во Франции устроили «линчевание» соратнику Макрона

Протестующие против введения санитарных пропусков в заморском сообществе Франции Сен-Пьер и Микелон закидали галькой и водорослями местного депутата Стефана Клэро. Об этом сообщил телеканал France Info.

Отмечается, что парламентарий от партии президента Франции Эммануэля Макрона «Вперед, Республика!» (La République en Marche!) вышел к собравшимся на митинг людям, чтобы их успокоить. Однако противники санпропусков не стали слушать соратника Макрона и начали бросать в него все, что попалось под руку.

Поскольку Сен-Пьер и Микелон — это небольшие острова недалеко от Канады (остатки американских колоний Франции), под руку людям попались галька и водоросли. Во Франции такой жест протестующих не оценили, заявив, что те устроили политику «линчевание». Теперь депутата будут охранять сотрудники полиции.

По данным университета Джонса Хопкинса, за последний месяц коронавирусом заболели почти четыре миллиона жителей Франции и ее заморских сообществ. Это побудило Национальное собрание (парламент) страны начать слушания по законопроекту об обязательной вакцинации.

6 января нижняя палата парламента Франции, как сообщал ТАСС, приняла в первом чтении законопроект о вакцинных пропусках. Если его примут, французам недостаточно будет иметь отрицательный тест на коронавирус, чтобы посещать рестораны, культурные учреждения и совершать заграничные поездки. Для доступа к этим благам они должны будут предоставлять сертификат о вакцинации.

Подобные действия правительства возмутили народ Франции. 8 января, по данным Министерства внутренних дел, которые приводил ТАСС, на улицы французских городов вышли более 100 тысяч протестующих. Только в Париже полиция насчитала 12,5 тысячи участников митингов против новых ограничительных мер.