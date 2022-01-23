В Совфеде оценили заявление Лондона о санкциях против России

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил заявление Лондона о санкциях против России, которые введут при попытке установить на Украине «марионеточный режим». Свое мнение на этот счет он высказал в Telegram-канале.

«Можно предположить, что глава МИД Британии едет в Москву, чтобы не только рассказать нам о том, как то монголы, то татары нападали на "гордую Украину", а также про ее историю, которую министр не знает, но и дабы высказать нам очередные предупреждения и угрозы», — написал Пушков.

Он отметил, что в таком случае визит властей Великобритании в Россию лишен всякого смысла, и напомнил, что Лондон отправляет на Украину все больше оружия и даже войска спецназа.

Так называемый «диалог» Британии нужен только для того, чтобы проявить активность, считает член Совфеда.

«Вряд ли она везет что-то содержательное. Зато на кризисе можно неплохо попиариться: Москва и Россия сегодня привлекают всеобщее внимание», — подытожил сенатор.

Ранее заместитель Бориса Джонсона, глава Министерство юстиции Великобритании Доминик Рааб заявил, что Лондон намерен ввести ограничительные меры против России не только в случае вторжения на Украину, но и при попытке установить там «марионеточный режим». Он подчеркнул, что против Москвы будет принят широкий пакет финансовых и экономических санкций.