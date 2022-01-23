Великобритания пригрозила России санкциями за марионеточный режим на Украине

Власти Великобритании готовы ввести серьезные экономические санкции против России в случае, если на Украине будет осуществлена попытка приведения к власти пророссийских политиков. Об этом заявил заместитель премьер-министра королевства, министр юстиции Доминик Рааб в эфире Sky News.

«Россия столкнется с серьезными последствиями, если попытается вторгнуться на Украину, а также установить марионеточный режим», — пригрозил собеседник телеканала.

Кроме того, отвечая на вопрос ведущего, рассматривает ли Лондон отключение РФ от международной банковской системы SWIFT, Рааб подчеркнул, что против Москвы будет применен широкий пакет экономических и финансовых рестрикций.

23 января МИД Великобритании заявил, что российские власти планируют посадить в Киеве «лояльного, пророссийского лидера». Кроме того, в британском внешнеполитическом ведомстве заявили, что российские спецслужбы якобы поддерживают связи со многими бывшими украинскими политиками. Министр иностранных дел королевства Лиз Трасс запросила возможность визита в Москву в феврале.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила о готовящихся информационных и военных провокациях по украинской тематике со стороны Запада.

