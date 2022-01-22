Стало известно о визите главы МИД Великобритании в Москву

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс запросила возможность визита в Москву в феврале. Об этом «Интерфаксу» сообщил дипломатический источник.

В частности, стало известно, что она приедет в российскую столицу для переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. «Москва дала согласие на проведение визита», — заключил собеседник агентства.

Соответствующую информацию также подтвердил источник ТАСС.

17 января Москву посетила глава МИД Германии Анналена Бербок. В ходе визита и после переговоров с Лавровым она заявила, что Германия готова к диалогу с Россией, однако не собирается идти на это ценой территориальной целостности Украины и не ставит суверенитет последней под сомнение.