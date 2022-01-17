Германия отказалась сомневаться в независимости Украины ради России

Германия готова к диалогу с Россией, однако не собирается идти на это ценой территориальной целостности Украины и не ставит суверенитет последней под сомнение. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок во время визита в Киев. Цитату приводит ТАСС.

«Мы готовы к серьезному диалогу с РФ, дипломатия — единственный путь... Любая новая агрессия [в отношении Украины] будет иметь высокую цену, ни одна страна не имеет права предписывать другим, в каком направлении им идти», — подчеркнула министр.

Бербок напомнила, что выступает за оживление «нормандского формата» переговоров по урегулированию в Донбассе и пообещала обсудить это с коллегой из России Сергеем Лавровым. Во время встречи, которая пройдет 18 января, дипломаты в том числе обсудят вопрос безопасности в Европе. Во время таких обсуждений с представителями из США и НАТО российская сторона, в частности, настояла на отказе от расширения на Восток.