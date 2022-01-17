Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Германия отказалась сомневаться в независимости Украины ради России

Глава МИД ФРГ Бербок: мы готовы к диалогу с РФ, но не ценой независимости Украины
Анналена Бербок

Анналена Бербок. Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Германия готова к диалогу с Россией, однако не собирается идти на это ценой территориальной целостности Украины и не ставит суверенитет последней под сомнение. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок во время визита в Киев. Цитату приводит ТАСС.

«Мы готовы к серьезному диалогу с РФ, дипломатия — единственный путь... Любая новая агрессия [в отношении Украины] будет иметь высокую цену, ни одна страна не имеет права предписывать другим, в каком направлении им идти», — подчеркнула министр.

Материалы по теме:
«США свою политику менять не будут» Москва требует от НАТО оставить Украину. Почему это может привести к войне в Европе?
«США свою политику менять не будут»Москва требует от НАТО оставить Украину. Почему это может привести к войне в Европе?
20 декабря
Первый после Меркель. Новый канцлер Германии Шольц готов повернуть страну к социализму. Почему это не понравится немцам?
Первый после Меркель.Новый канцлер Германии Шольц готов повернуть страну к социализму. Почему это не понравится немцам?
9 декабря

Бербок напомнила, что выступает за оживление «нормандского формата» переговоров по урегулированию в Донбассе и пообещала обсудить это с коллегой из России Сергеем Лавровым. Во время встречи, которая пройдет 18 января, дипломаты в том числе обсудят вопрос безопасности в Европе. Во время таких обсуждений с представителями из США и НАТО российская сторона, в частности, настояла на отказе от расширения на Восток.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Глава МИД Германии объяснила приостановку сертификации «Северного потока-2»
Европе посоветовали изменить стратегию хранения газа
Подключать российские дома к электричеству решили по-новому
Психологи назвали способы обезопасить себя во время первого свидания
Сын Куравлева рассказал о состоянии актера
В Казахстане мэра города арестовали за пьяное вождение
Столтенберг объяснил расширение НАТО агрессивными действиями России
Российский депутат назвал школьника с длинными волосами слизняком
В офисе Зеленского обвинили Порошенко в экзальтации
Глава МИД Германии собралась на передовую в Донбасс
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter