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В Совфеде оценили отставку главкома ВМС ФРГ после слов о Крыме

Сенатор Пушков об отставке главкома ВМС ФРГ Шенбаха: пример недопустимого мышления в НАТО
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Член Совфеда Алексей Пушков оценил отставку главкома ВМС ФРГ Кая-Ахим Шенбаха после слов о том, что Крым уже никогда не вернется в состав Украины. Он высказал мнение в своем Telegram-канале.

По словам сенатора, высказывание вице-адмирала является примером «недопустимого» мышления в странах, входящих в альянс.

«Пример "недопустимого" мышления для генерала или "правильного" политика из страны, входящей в НАТО. Так не только говорить — так даже думать запрещено. Куда лучше нести ахинею о "великой истории" Украины, которая отбивалась то от монголов, то от татар... Вот это можно и даже поощряется. Важна не оценка реальности, а идеологическая догма, востребован не здравый анализ, а обслуживание линии "либеральной партии". За что вице-адмирал и поплатился», — написал Пушков.

Ранее главнокомандующий Военно-морских сил (ВМС) ФРГ вице-адмирал Кая-Ахим Шенбах подал в отставку. Причиной стало его высказывание о том, что Крым уже никогда не вернется в состав Украины. Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт на экстренном совещании обсудила высказывание Шенбаха с генеральным инспектором Бундесвера Эберхардом Цорном. Они пришли к выводу, что Шенбах должен немедленно публично разъяснить свои слова.

Марина Совина
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