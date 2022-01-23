Главком ВМС ФРГ подал в отставку после слов «Крым никогда не вернется»

Главнокомандующий Военно-морских сил (ВМС) ФРГ вице-адмирал Кая-Ахим Шенбах подал в отставку после высказывания о том, что Крым уже никогда не вернется в состав Украины. О этом в субботу, 22 января, сообщил Der Spiegel.

Отмечается, что министр обороны Германии Кристин Ламбрехт на экстренном совещании обсудила высказывание Шенбаха с генеральным инспектором Бундесвера Эберхардом Цорном. Они пришли к выводу, что Шенбах должен немедленно публично разъяснить свои слова.

Позднее главком ВМС ФРГ сообщил о намерении покинуть пост, Ламбрехт и Цорн приняли его отставку.

Я только что попросил федерального министра обороны немедленно освободить меня от моих задач и обязанностей командующего военно-морского флота Кай-Ахим Шенбах Главнокомандующий ВМС ФРГ

Об отставке Шенбаха также написали Bild и Reuters.

Последнее заявление

22 января вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах в ходе конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара оценил вероятность возвращения Крыма в состав Украины.

Крымский полуостров ушел и никогда не вернется [в состав Украины]. Это факт Кай-Ахим Шенбах Командующий ВМС Германии

Реакция Германии

Позднее 22 января в Минобороны ФРГ прокомментировали слова главнокомандующего о принадлежности Крыма. В ведомстве заявили, что не согласны с позицией Шенбаха.

Данные высказывания по своему содержанию и формулировкам ни в коем случае не соответствуют позиции министерства. Господин Шенбах получит возможность высказаться перед генеральным инспектором [Бундесвера Эберхардом Цорном] Минобороны ФРГ

Также заявление главы немецких ВМС о Крыме разозлило правительство ФРГ. Министр обороны Кристина Ламбрехт провела срочный видеозвонок с генеральным инспектором вооруженных сил Эберхардом Цорном и консультантом по связям с общественностью, чтобы обсудить слова Шенбаха. Вице-адмиралу предстояла разъяснительная беседа в понедельник, 24 января. Недовольны его словами и в Министерстве иностранных дел (МИД).

Возмущения Украины

Министерство иностранных дел (МИД) Украины сочло неприемлемыми слова командующего Военно-морских сил (ВМС) Германии, вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха о невозможности возвращения Крыма. В заявлении утверждается, что даже попытка понять президента России Владимира Путина со стороны командующего ВМС ФРГ должна иметь свои моральные и политические пределы безопасности.

Крымский полуостров может быть утерян только в фантазии немецкого вице-адмирала. Крым обязательно вернется благодаря упорным усилиям Украины и ее партнеров Олег Николенко Пресс-секретарь МИД Украины

МИД Украины потребовал от правительства Германии разъяснений в связи со словами Шенбаха и публичного опровержения высказываний, которые «подрывают суверенитет, территориальную целостность Украины и усилия по деэскалации ситуации в Европе».

Кроме того, МИД Украины заявило послу ФРГ в республике Анке Фельдгузен о неприемлемости высказываний Кая-Ахима Шенбаха о том, что Украина не отвечает критериям членства в НАТО, а Крым никогда не вернется в ее состав.

Что заявили в Крыму?

Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс увидел в высказываниях официальных лиц Германии желание Европы дружить с Россией.

Это свидетельствует о том, что в Европе начинается отрезвление, начинается понимание реалий, что с Россией лучше дружить, чем вести дискуссию с позиции силы. Именно признание фактических реалий, того, что происходит в России, что Крым является частью РФ, безусловно, это сегодня звучит как предложение снять с повестки дня Крым и выстраивать добрососедские нормальные отношения между Украиной и Россией, Россией и Европой, Россией и НАТО, Россией и США Ефим Фикс Первый зампредседателя Госсовета Крыма

Он добавил, что ранее за восстановление нормальных отношений с РФ и признание Крыма ее частью уже высказывались европейские политики и общественные деятели. По его словам, ситуация «оздоравливается», становится более понимаемой со стороны Германии.

Обещания Зеленского

После прозвучавшего от Шенбаха заявления президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что Крым и Донбасс очень скоро вернутся в состав Украины. Он напомнил, что около 100 лет назад был провозглашен Акт объединения, когда Украинская Народная Республика и Западно-Украинская Народная Республика (УНР и ЗУНР) объединились в одно государство.

Сейчас Донбасс и Крым, увы, оторваны от Украины. И к сожалению, уже давно — идет восьмой год. Я знаю, мы непременно будем вместе и убежден: очень скоро, не через века. И в Донецке, и в Крыму мы точно провозгласим новый Акт объединения и будем отмечать это ежегодно Владимир Зеленский Президент Украины

Депутат Госдумы VII созыва Руслан Бальбек ответил на заявление Зеленского, заявив, что украинскому лидеру нечем похвастаться.

Наверное, сегодня украинский президент проснулся в хорошем настроении и подумал, что бы приятное сказать народу, причем с туманными сроками, но очень сильно ожидаемое. Вот и разразился очередной тирадой про возвращение Крыма и Донбасса. Скажем прямо, сегодня Зеленскому похвастаться нечем ни в политике, ни в экономике. Остается только мед в речах лить Руслан Бальбек Депутат Госдумы VII созыва

По словам Бальбека, в подобные речи Зеленского не верят ни в Донбассе, ни на Украине.