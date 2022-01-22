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Заявление главы немецких ВМС о Крыме разозлило правительство ФРГ

Заявление вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха о Крыме разозлило Минобороны и МИД ФРГ

Фото: Shutterstock

Заявление главы немецких ВМС вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха о Крыме разозлило правительство ФРГ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Spiegel.

По данным немецкого издания, министр обороны Кристина Ламбрехт провела срочный видеозвонок с генеральным инспектором вооруженных сил Эберхардом Цорном и консультантом по связям с общественностью, чтобы обсудить слова Шенбаха. Вице-адмиралу предстоит разъяснительная беседа в понедельник, 24 января. Недовольны его словами и в Министерстве иностранных дел (МИД). Spiegel предполагает, что карьера главы ВМС может закончиться.

Кай-Ахим Шенбах в ходе конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара заявил, что Крым «никогда не вернется» в состав Украины. Он назвал это фактом.

МИД Украины назвал эти слова неприемлемыми и потребовал от правительства Германии разъяснений. Сам Шенбах позже заявил, что его высказывания отражают только его личное мнение и были явной ошибкой.

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Алевтина Запольская
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