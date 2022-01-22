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Немецкий адмирал оценил вероятность возвращения Крыма в состав Украины

Глава ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах: Крым никогда не вернется в состав Украины, это факт

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Глава Военно-морских сил (ВМС) Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах оценил вероятность возвращения Крыма в состав Украины. Его слова в ходе конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара передает РИА Новости.

«Крымского полуострова нет», — заявил немецкий адмирал, добавив что он «никогда не вернется» в состав Украины. «Это факт», — констатировал Шенбах.

Ранее о том, что Крым невозможно вернуть Украине, заявил вице-премьер Словакии Рихард Сулик. По его мнению, санкции, введенные Евросоюзом против Москвы из-за включения Крыма в состав России, несут вред. Вице-премьер отметил, что его взгляды «за закрытыми дверями» разделяют и некоторые страны-члены ЕС.

Марина Совина
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