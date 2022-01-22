Немецкий адмирал оценил вероятность возвращения Крыма в состав Украины

Глава Военно-морских сил (ВМС) Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах оценил вероятность возвращения Крыма в состав Украины. Его слова в ходе конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара передает РИА Новости.

«Крымского полуострова нет», — заявил немецкий адмирал, добавив что он «никогда не вернется» в состав Украины. «Это факт», — констатировал Шенбах.

Ранее о том, что Крым невозможно вернуть Украине, заявил вице-премьер Словакии Рихард Сулик. По его мнению, санкции, введенные Евросоюзом против Москвы из-за включения Крыма в состав России, несут вред. Вице-премьер отметил, что его взгляды «за закрытыми дверями» разделяют и некоторые страны-члены ЕС.