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На Украине потребовали опровергнуть слова немецкого адмирала о Крыме

МИД Украины потребовал от Берлина опровержения слов командующего ВМС Шенбаха о Крыме

Фото: Shutterstock

Министерство иностранных дел (МИД) Украины считает неприемлемыми слова командующего Военно-морских сил (ВМС) Германии, вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха о невозможности возвращения Крыма Украине. Об этом в своем профиле Facebook сообщил пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко.

«Крымский полуостров может быть утерян только в фантазии немецкого вице-адмирала. Крым обязательно вернется благодаря упорным усилиям Украины и ее партнеров», — говорится в публикации. В заявлении утверждается, что даже попытка понять президента России Владимира Путина со стороны командующего ВМС ФРГ должна иметь свои моральные и политические пределы безопасности.

МИД Украины потребовал от правительства Германии разъяснений в связи со словами Шенбаха. «Требуем публичного опровержения высказываний командующего ВМС со стороны правительства Германии, которые подрывают суверенитет, территориальную целостность Украины и усилия по деэскалации ситуации в Европе», — написал Николенко.

О том, что глава ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах оценил возможность возвращения Крыма Украине, стало известно 22 января. «Крымского полуострова нет», — сказал немецкий адмирал. Он выразил уверенность в том, что Крым «никогда не вернется» в состав Украины.

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Маргарита Щигарева
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