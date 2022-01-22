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Посла Германии вызвали в МИД Украины

МИД Украины вызвал посла ФРГ Фельдгузен из-за отказа Берлина предоставить Киеву оружие

Фото: Shutterstock

МИД Украины вызвал посла ФРГ в республике Анку Фельдгузен после того, как Берлин отказался предоставлять Киеву оборонное оружие. Об этом в субботу, 22 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

Отмечается, что министерство в беседе с представительницей Германии выразило разочарование решением немецких властей относительно передачи вооружения. Кроме того, украинская сторона заявила о неприемлемости высказываний главы Военно-морских сил ФРГ Кая-Ахима Шенбаха о том, что Украина не отвечает критериям членства в НАТО, а Крым никогда не вернется в ее состав.

«Украина надеется на дальнейшую более проактивную позицию ФРГ в поддержке нашего государства, в частности, в вопросах усиления обороноспособности нашего государства перед угрозой масштабного российского вторжения, применения других действенных средств сдерживания для обеспечения безопасности в Европе», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в ходе конференции индийского института оборонных исследований глава немецких ВМС вице-адмирал Манохара Паррикара Шенбах заявил, что Крым «никогда не вернется» в состав Украины. Он назвал это фактом.

МИД Украины раскритиковал слова главы немецких ВМС и потребовал от правительства Германии разъяснений. Позже сам Шенбах признал, что его высказывания отражают только его личное мнение и были явной ошибкой.

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Варвара Кошечкина
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