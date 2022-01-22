В Крыму заявили о желании Европы дружить с Россией

Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс увидел в высказываниях официальных лиц Германии желание Европы дружить с Россией. Он заявил об этом ТАСС в субботу, 22 января.

«Это свидетельствует о том, что в Европе начинается отрезвление, начинается понимание реалий, что с Россией лучше дружить, чем вести дискуссию с позиции силы», — сказал Фикс.

По его словам, признание «фактических реалий», что Крым является частью России, звучит как «предложение снять с повестки дня Крым». Также вице-спикер добавил, что это говорит о желании выстраивать добрососедские отношения между «Украиной и Россией, Россией и Европой, Россией и НАТО, Россией и США».

Ранее 22 января германский вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крым «никогда не вернется» в состав Украины. «Крымского полуострова нет», — заявил немецкий адмирал. Позже в Минобороны ФРГ прокомментировали слова Шенбаха, заявив, что его высказывания «ни в коем случае не соответствуют позиции министерства».